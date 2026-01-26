iSport.ua
Фьюри заявил, что решение о победе Усика над ним было политическим

Вспомнил бой и против Кличка.
Сегодня, 17:18       Автор: Валентина Чорноштан
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, как провёл бои против украинских боксёров.

Я съедаю панчеров на завтрак, я трижды дрался с самым мощным панчером в истории, когда мы оба были на пике и не имели поражений! Также я победил Владимира Кличко старого "Стального молота".

Также британец назвал причину победы Александра Усика над ним.

"Я победил Усика два раза, но в обоих случаях победу отдали ему. Политика".

Ранее Фрэнк Уоррен оценил вероятность боя Фьюри с Уордли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Тайсон Фьюри Александр Усик

