"Точно не следующий": Промоутер оценил вероятность боя Фьюри с Уордли

Фрэнк Уоррен рассказал о планах по поводу двух своих подопечных.

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя титула WBO Фабио Уордли, высказался об их потенциальном очном поединке.

По словам функционера, если они и встретятся в ринге, то это будет точно не ближайший бой.

"Уордли вернется в ринг в апреле. Он получил легкую травму. Так что в апреле он будет защищать свой титул и продолжит с того места, где остановился. Он увлекательный супертяжеловес.

Фабио - это история Золушки о парне, который не имел никакого любительского опыта, а сейчас он побеждает здесь очень хороших бойцов. Он продолжит то, что делал в прошлом году, и я не могу дождаться, чтобы увидеть его снова в ринге.

Насколько возможен бой Фьюри и Уордли? Это точно не будет их следующий поединок. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Ранее сообщалось, что Фьюри выбыл из рейтинга супертяжеловесов от The Ring, а первое место занял Уордли.

