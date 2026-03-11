Шакур ответил на лестное признание от Усика, назвавшего его лидером P4P

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон отреагировал на заявление обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика, который назвал его лучшим независимо от весовой категории.

Американский боксер в свою очередь отметил, что сейчас считает лидером P4P именно украинца, а его время еще придет.

Читай также: Усик назвал лучшего боксёра мира

"Сейчас ты один из моих самых любимых бойцов в боксе. Чемпион, первый номер принадлежит тебе. Мое время приближается", - написал Стивенсон в сети Х.

You’re one of my fav fighters in the sport right now champ the number 1 spot belongs to you @usykaa 🦾 my time is coming! https://t.co/kQIreROu6R — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) March 10, 2026

Ранее Усик рассказал, сколько еще боев проведет до завершения карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!