Популярный тренер оценил шансы Уордли в возможном бою с Усиком

Рассказал, кто может победить.
Сегодня, 13:28       Автор: Валентина Чорноштан
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Популярный тренер Ксавье Миллер поделился своими мыслями для Lights Out о том, кто сможет выиграть в потенциальном поединке чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика против чемпиона WBO Фабио Уордли.

Какой шанс вы даёте Фабио Уордли на победу над Усиком, если этот бой состоится?

Безусловно. Я точно даю ему шанс. Фабио - настоящий боец. У него есть характер, сердце и решимость. Он напоминает мне бойцов 80-х и 90-х годов. Он очень вынослив и сделает всё возможное для победы. Я знаю Фабио, потому что он был в лагере, когда я работал с Диллианом. Мне нравится его личность и характер. Он хорошо говорит. И вы видите: даже если он проигрывает по очкам, он всегда верит, что сможет тебя достать. Это очень важная черта.

"Многие бойцы имеют гораздо больше опыта, особенно в любителях. Редко можно увидеть, чтобы кто-то достиг таких высот без серьёзной любительской школы. Но когда это происходит, мы должны это приветствовать, потому что это невероятно трудно. Тебе противостоят люди с куда большим опытом. Так что, честно говоря, поздравляю его. Я очень рад за Фабио".

Появилась информация, что Александр Гвоздик выйдет на ринг в рамках шоу Zuffa Boxing.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фабио Уордли

