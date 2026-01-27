НХЛ: Анахайм и Юта проиграли свои матчи, Айлендерс одержали победу
Четырьмя матчами продолжился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Анахайм и Юта, которые имели победные серии, проиграли свои поединки.
Филадельфия - Нью-Йорк Айлендерс – 0:4
Шайбы: 14:29 Пажо (Сизикас, Пелек) – 0:1, 25:41 Барзэл (Джордж, Дюклер) – 0:2, 32:50 Деанджело (Барзэл, Дюклер) – 0:3, 53:38 Пажо (Цыплаков, Ли) – 0:4
Нью-Йорк Рейнджерс - Бостон– 4:3 (ОТ)
Шайбы: 9:45 Кэйлле (Вааканайнен, Лаба) – 1:0, 12:09 Линдхольм (Пастрняк) – 1:1, 12:35 Миллер (Перро, Зибанежад) – 2:1, 23:18 Линдхольм (Пастрняк, Макэвой) – 2:2, 28:52 Гики (Пастрняк, Лорей) – 2:3, 53:43 Борген (Панарин, Лафреньер) – 3:3, 63:53 Робертсон (Куик, Трочек) – 4:3
Эдмонтон - Анахайм– 7:4
Шайбы: 3:24 Гранлунд (Крайдер, Готье) – 0:1, 17:14 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 1:1, 20:55 Киллорн (Пелинг, Труба) – 1:2, 24:36 Штястны (Эмберсон, Драйзайтль) – 2:2, 26:28 Экхольм (Хайман, Макдэвид) – 3:2, 27:34 Нерс – 4:2, 28:25 Экхольм (Савой) – 5:2, 33:41 Гранлунд (Сеннеке) – 5:3, 53:38 Гранлунд (Сеннеке, Лакомб) – 5:4, 58:12 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 6:4, 59:49 Экхольм (Драйзайтль) – 7:4
Тампа-Бэй - Юта– 2:0
Шайбы: 37:38 Рэддиш (Кучеров, Генцел) – 1:0, 59:14 Сирелли (Мозер, Кучеров) – 2:0
