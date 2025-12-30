iSport.ua
Русский Українська

Гвоздик сообщил, когда собирается вернуться в ринг

Украинский боксер высказался о следующем поединке.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал о своих ближайших планах.

Украинский боксер сообщил, что намерен вернуться в ринг в конце января, однако конкретики по поводу следующего боя пока нет.

Читай также: Гвоздик высказался о гипотетическом поединке Усик - Итаума

"Мы смотрим на конец января, но ничего еще не ясно. Я просто остаюсь в форме и готовности", - сказал Гвоздик в комментарии ESNEWS.

Напомним, что свой последний бой Гвоздик провел в апреле этого года, одержав победу техническим нокаутом над американцем Энтони Холлоуэем.

Ранее Гвоздик опроверг информацию, что может встретиться в ринге с обладателем временного титула WBA в полутяжелом весе Альбертом Рамиресом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

Статьи по теме

Гвоздик высказался о гипотетическом поединке Усик - Итаума Гвоздик высказался о гипотетическом поединке Усик - Итаума
Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично" Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично"
Гвоздик – об информации о его бое за титул: Это неправда Гвоздик – об информации о его бое за титул: Это неправда
Гвоздик в феврале подерется в титульном поединке Гвоздик в феврале подерется в титульном поединке

Видео

ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко едет к Зинченко Эвертон в гостях у Ноттингема и Арсенал против Астон Виллы
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: Нигерия одолела Уганду и выиграла группу, Тунис и Танзания сыграли вничью и вышли в плей-офф
просмотров

Последние новости

Бокс21:33
"Очень печально": Фьюри отреагировал на гибель тренеров Джошуа
Другие страны20:55
Игрок Шахтера продолжит карьеру в МЛС
Другие страны20:22
Кубок африканских наций-2025: Нигерия одолела Уганду и выиграла группу, Тунис и Танзания сыграли вничью и вышли в плей-офф
Шахматы20:10
Анна Музычук - серебряная призерка ЧМ по блицу
Бокс19:58
Гвоздик сообщил, когда собирается вернуться в ринг
Европа19:32
Нападающий Милана принял решение по поводу своего будущего
Европа19:25
Стали известны детали сделки по Семеньо
Бокс18:55
"Держись, чемпион": Усик обратился к Джошуа по поводу гибели его тренеров
Европа18:50
Защитник Сити отказал аутсайдеру АПЛ
Европа18:15
Лидер Арсенала пропустит матч против Астон Виллы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK