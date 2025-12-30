Гвоздик сообщил, когда собирается вернуться в ринг
Украинский боксер высказался о следующем поединке.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал о своих ближайших планах.
Украинский боксер сообщил, что намерен вернуться в ринг в конце января, однако конкретики по поводу следующего боя пока нет.
"Мы смотрим на конец января, но ничего еще не ясно. Я просто остаюсь в форме и готовности", - сказал Гвоздик в комментарии ESNEWS.
Напомним, что свой последний бой Гвоздик провел в апреле этого года, одержав победу техническим нокаутом над американцем Энтони Холлоуэем.
Ранее Гвоздик опроверг информацию, что может встретиться в ринге с обладателем временного титула WBA в полутяжелом весе Альбертом Рамиресом.
