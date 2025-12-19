iSport.ua
Гвоздик высказался о гипотетическом поединке Усик - Итаума

Рассказал через несколько лет Итаума станет опасен для украинца.
Сегодня, 07:54       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился своими мыслями касательно возможного боя между чемпионом WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александром Усиком и британским боксёром Мозесом Итаумой.

"Сейчас много спекуляций по поводу его возможного боя против Усика. Считаю, что в таком поединке сработало бы золотое правило бокса, которое гласит: каждый делает на ринге столько, сколько ему позволяет соперник. Если он выйдет против Саши, то, мне кажется, ему станет намного тяжелее и немного грустно", — отметил Гвоздик.

Также боксёр высказался о том, реально ли когда-нибудь увидеть этот бой:

"Я не думаю, что мы когда-нибудь увидим этот поединок, и они это тоже понимают".

Ранее Гвоздик рассказал о предстоящем бое Александра Усика.

