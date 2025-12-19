Названы игроки с лучшими оценками в составах Динамо и Шахтёра в Лиге конференций

Накануне прошёл последний тур Лиги конференций, в котором сыграли сразу две украинские команды, а именно киевское Динамо и донецкий Шахтёр.

Подопечные Игоря Костюка смогли громко хлопнуть дверью перед вылетом из Лиги конференций, обыграв армянский Ноа со счётом 2:0.

Голы за столичный клуб забили Владислав Кабаев и Матвей Пономаренко. Лучшим игроком в составе "бело-синих" по версии Sofascore стал именно дебютант первой команды Динамо Пономаренко, который получил оценку 7,5.

Донецкий Шахтёр ничейным результатом в матче с Риекой гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги конференций. В составе "горняков" лучшим игроком стал защитник Педро Энрике, получивший 8 баллов от Sofascore.

Добавим, что посмотреть обзоры матчейДинамо - Ноа и Шахтёр - Риека можно на сайте ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!