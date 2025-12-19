НБА: Михайлюк в составе Юты проиграл Лейкерс, Голден Стейт вырвали победу у Финикс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницу, 19 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого состоялось 12 матчей.

Среди двенадцати поединков выделялась игра команды Юта Джаз, в которой выступает Святослав Михайлюк. Несмотря на поражение от Лейкерс, украинец провёл на площадке 17 минут и за это время максимально помог команде.

Он набрал 11 очков, реализовал 3 из 3 трёхочковых, 2 из 2 штрафных, сделал 1 подбор и 1 перехват.

Результаты матчей НБА за 19 декабря

Юта – Лейкерс – 135:143 (41:32, 37:41, 28:29, 29:41)

Юта: Джордж (34 + 8 передач), Бейли (19), Нуркич (15 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Михайлюк (11), Филипповские (6 + 13 подборов) – старт; Коллиер (18+13 передач), Сенсабо (15), Клейтон (8), Лав (5), Хендрикс (4).

Лейкерс: Дончич (45 + 11 подборов + 14 передач + 5 перехватов), Джеймс (28 + 7 подборов + 10 передач), Смарт (17), Хейс (16), Хатимура (13) – старт; Ларевиа (12), Вандербилт (7+11 подборов), Клебер (5), Тьеро (0), Кнехт (0), Смит (0).

Индиана – Нью-Йорк – 113:114 (36:25, 26:34, 30:27, 21:28)

Индиана: Нембхард (31), Сиакам (26), Матурин (16 + 8 подборов), Джексон (10), Хафф (6 + 10 подборов) – старт; Макконнелл (8), Уокер (6), Джексон (4+10 подборов), Мэтьюз (4), Брэдли (2), Ферфи (0), Томпсон (0).

Нью-Йорк: Брансон (25 + 7 подборов + 7 передач), Бриджес (22 + 8 подборов), Ануноби (16), Диавара (5), Хукпорти (4) – старт; Кларксон (18), Коллек (16+11 передач), Джемисон (5), Ябуселе (3), Маккалар (0), Дадье (0).

Шарлотт – Атланта – 133:126 (37:32, 43:37, 27:26, 26:31)

Шарлотт: Болл (28 + 13 передач + 6 потерь), Книппел (28 + 7 передач), Миллер (26 + 7 передач), Бриджес (16), Колкбреннер (8) – старт; Салон (10), Диабати (5), Джеймс (5), Симпсон (4), Грин (3), Пламли (0).

Атланта: Джонсон (43 + 11 подборов + 9 передач), Дэниелс (14 + 6 передач), Оконгву (12), Янг (8 + 10 передач), Рисаше (5) – старт; Александер-Уокер (28+8 подборов), Крейчи (5), Кеннард (4), Гуе (4), Ньюэлл (3).

Бруклин – Майами – 95:106 (27:30, 22:24, 24:23, 22:29)

Бруклин: Портер (28), Клекстон (16 + 12 подборов + 8 передач), Дэмин (14), Клауни (8), Мэнн (4) – старт; Вольф (9), Уилсон (8), Шарп (4), З. Уильямс (2), Мартин (2), Павелл (0).

Майами: Павелл (24), Вэйр (22 + 12 подборов + 4 блок-шота), Митчелл (10 + 7 передач), Виггинс (10), Адебайо (8 + 17 подборов) – старт; Хакес (19), Фонтеккьо (7), Смит (3+6 передач), Якучионис (3).

Милуоки – Торонто – 105:111 (25:31, 28:26, 23:26, 29:28)

Милуоки: Портер (22 + 13 передач + 7 потерь), Тернер (21), Симс (6 + 7 подборов), Грин (5), Трент (3) – старт; Портис (24+12 подборов), Роллинз (17), Г. Харрис (7).

Торонто: Ингрем (29 + 8 подборов), Барнс (24 + 11 подборов + 5 потерь), Мамукелашвили (18 + 7 подборов), Агбаджи (10), Квикли (9 + 10 передач) – старт; Шед (8+11 передач), Дик (6), Мюррей-Бойлс (4), Уолтер (3), Беттл (0).

Новый Орлеан – Хьюстон – 133:128 OT (24:33, 21:34, 38:32, 36:20, 14:9)

Новый Орлеан: Бэй (29 + 9 подборов), Мерфи (27), Джонс (18 + 8 перехватов), Квин (16 + 12 подборов), Фирс (9) – старт; Пул (15), Уильямсон (9), Альварадо (7+6 передач), Маткович (3), Макгауэнс (0), Мисси (0).

Хьюстон: Дюрент (32 + 7 подборов + 4 блок-шота + 6 потерь), Шенгюн (28 + 11 подборов + 8 передач), Томпсон (23), Смит (12 + 12 подборов), Окоги (10) – старт; Шеппард (11+7 передач), Адамс (6+10 подборов), А. Холидей (3), Капелла (3).

Оклахома – Клипперс – 122:101 (27:33, 37:22, 39:28, 19:18)

Оклахома: Гилджес-Александер (32 + 7 подборов + 6 передач), Холмгрен (22 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (20), Уоллес (5 + 5 перехватов), Дорт (0) – старт; Митчелл (16+7 подборов), Джо (14), Виггинс (5), Карузо (4), Карлсон (4).

Клипперс: Леонард (22 + 8 подборов + 6 передач), Коллинз (20), Данн (14 + 6 потерь), Богданович (14), Зубац (11 + 11 подборов) – старт; Б. Лопес (6), Батюм (6), Сендерс (5+6 потерь), Миллер (3), Браун (0), Деннис (0).

Сан-Антонио – Вашингтон – 119:94 (34:27, 23:26, 34:22, 28:19)

Сан-Антонио: Васселл (18), Касл (17 + 6 передач), Корнет (10), Фокс (6), Барнс (2) – старт; Харпер (24), Вембаньяма (15+8 подборов + 4 блок-шота), Шэмпени (12+7 подборов), К. Джонсон (9+7 подборов), Брайан (5), Маклафлин (1), Бийомбо (0), Сохан (0), Уотерс (0).

Вашингтон: Сарр (18), Кэррингтон (17), Макколлум (11), Джордж (11 + 6 передач), Кулибали (3) – старт; Бегли (13), Джонсон (8), Вукчевич (6), Шэмпени (3+9 подборов), Уоткинс (2), Райли (2), Джонсон (0), Гилл (0).

Даллас – Детройт – 116:114 OT (35:30, 31:27, 25:22, 19:31, 6:4)

Даллас: Флегг (23+10 подборов), Маршалл (16), Дэвис (15+14 подборов), Вашингтон (13+7 подборов), Нембхард (6+7 передач) – старт; Уильямс (14), Кристи (11), Геффорд (9+5 потерь), Томпсон (5), Рассел (4).

Детройт: Каннингем (29 + 10 подборов + 9 передач), Дюрен (17 + 13 подборов), Томпсон (8), Д. Робинсон (2), Харрис (0) – старт; Стюарт (14+7 подборов), Холланд (12+7 подборов), Дженкинс (11), Айви (8), Леверт (6), Рид (4), Грин (3), Сассер (0).

Денвер – Орландо – 126:115 (25:32, 43:22, 31:31, 27:30)

Денвер: Дж. Мюррей (32), Йокич (23 + 11 подборов + 13 передач + 6 потерь), К. Джонсон (19 + 11 подборов), Б. Браун (11), Джонс (8) – старт; Хардвей (12), Валанчюнас (10), Пикетт (9+7 передач), Стротер (2), Ннаджи (0).

Орландо: Банкеро (26 + 16 подборов + 10 передач), Картер (26 + 9 подборов), Блэк (22), Бэйн (6 + 8 передач), Джонс (5) – старт; Ховард (12), Ричардсон (9), Битадзе (6), Пенд (3).

Финикс – Голден Стейт – 99:98 (26:29, 20:24, 24:18, 29:27)

Финикс: Букер (25), Брукс (24 + 7 подборов), Гиллеспи (16), О’Нил (9), Уильямс (6) – старт; Гудвин (9), Буэй (4), Данн (4), Игодаро (2+13 подборов + 5 перехватов).

Голден Стейт: Батлер (31), Карри (15+9 подборов + 7 передач), Пост (9 + 11 подборов), Др. Грин (7+5 потерь), Муди (5+8 подборов) – старт; Подземские (18), Сантос (6), Хилд (3), Мелтон (2), Куминга (2), Пэйтон II (0), Джексон-Дэвис (0).

Портленд – Сакраменто – 134:133 OT (36:40, 27:20, 19:23, 33:32, 19:18)

Портленд: Авдия (35+5 потерь), Шарп (26), Грант (20+9 подборов), Клинган (19+8 подборов), Камара (17+8 подборов) – старт; Мюррей (7), Лав (5), Сиссоко (3), Р. Уильямс (2), Рит (0), Рупер (0).

Сакраменто: Дерозан (33), Рейно (29+11 подборов), Вестбрук (20+10 передач), Мюррей (17+4 блок-шота), Ачиува (2) – старт; Эллис (10+6 перехватов), Кардвелл (8+7 подборов), Клиффорд (8), Шредер (6+6 передач), Шарич (0).

