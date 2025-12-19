От зарплаты до условий. Известно, почему тренер Алькараса сказал "нет" новому контракту

Ферреро покидает команду после разногласий по контракту.

Накануне первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас, сообщил, что заканчивает сотрудничество со своим тренером после семи лет работы.

По данным Marca, причиной ухода Хуан-Карлоса Ферреро из команды испанца стал новый контракт, в котором были неприемлемые для Хуана пункты.

Также издание отмечает, что на решение о подписании или отклонении контракта было отведено ровно 48 часов. Срок истек в понедельник, а уже в среду было объявлено о разрыве сотрудничества.

Добавим, что условия в контракте не были связаны с теннисом.

