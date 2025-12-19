iSport.ua
От зарплаты до условий. Известно, почему тренер Алькараса сказал "нет" новому контракту

Ферреро покидает команду после разногласий по контракту.
Сегодня, 10:40       Автор: Валентина Чорноштан
Хуан-Карлос Ферреро / Getty Images
Хуан-Карлос Ферреро / Getty Images

Накануне первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас, сообщил, что заканчивает сотрудничество со своим тренером после семи лет работы.

По данным Marca, причиной ухода Хуан-Карлоса Ферреро из команды испанца стал новый контракт, в котором были неприемлемые для Хуана пункты.

Также издание отмечает, что на решение о подписании или отклонении контракта было отведено ровно 48 часов. Срок истек в понедельник, а уже в среду было объявлено о разрыве сотрудничества.

Добавим, что условия в контракте не были связаны с теннисом.

Ранее сообщалось, что ATP утвердила новое правило, касающееся погодных условий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Алькарас

