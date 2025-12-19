Джан Пьеро Гасперини хочет видеть форварда Атлетико в Роме

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини недоволен форвардами в составе римлян и хочет изменить линию атаки.

Ранее сообщалось, что Гасперини не заинтересован в услугах аргентинскогонападающего Пауло Дибалы.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, Гасперини хочет видеть в составе Ромы форварда мадридского Атлетико Джакомо Распадори. Отмечается, что представители римского клуба уже контактировали с игроком.

Журналист добавляет, что Гасперини хотел подписать этого футболиста ещё в период своей работы в Аталанте.

В текущем сезоне 25-летний итальянец Джакомо Распадори провёл 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Нападающий перешёл в Атлетико этим летом из Наполи.

