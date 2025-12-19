iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Фернандеш: Я больше бегаю, чем жалуюсь – я в этом уверен

Капитан МЮ убежден, что делает все правильно.
Сегодня, 12:50       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш ответил своим критикам.

Напомним, что португальца часто обвиняют в том, что на поле он слишком много жалуется, чем демотивирует своих партнеров. В частности, за это его неоднократно критиковали даже легенды клуба.

Однако сам Фернандеш убежден, что в матче он приносит намного больше реальной пользы, чем тратить время на споры и жалобы.

Как капитан, ты, очевидно, получаешь больше внимания, критики и всего прочего. Но дело в самом клубе, не только в капитанской повязке.

Я не изменился и не стал таким, какой я есть сейчас, только потому, что у меня есть капитанская повязка. Когда Эрик тен Хаг выбрал меня капитаном, он понимал, каким капитаном я буду.

Я знаю, что подаю пример, потому что делаю все необходимое на тренировочном поле. Я тренируюсь изо всех сил.

Я могу жаловаться сколько угодно, но я больше бегаю, чем жалуюсь – я в этом уверен. Поэтому я думаю, что по-прежнему являюсь примером того, как все должно делаться для клуба. Своего рода стандартом

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити может забрать у Байера своего игрока.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бруну фернандеш

Статьи по теме

В Манчестер Юнайтед опровергли слова своего капитана В Манчестер Юнайтед опровергли слова своего капитана
Капитан МЮ: Клуб хотел от меня избавиться Капитан МЮ: Клуб хотел от меня избавиться
Бруну vs Тавернье: два супер-гола со штрафных в одном матче АПЛ Бруну vs Тавернье: два супер-гола со штрафных в одном матче АПЛ
Лидер Манчестер Юнайтед имеет отступные в своем контракте Лидер Манчестер Юнайтед имеет отступные в своем контракте

Видео

Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка
Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг победой в спринте открыла этап в Анси, завтра на старт выйдут мужчины
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

Европа15:58
сафонов выбыл из-за травмы после сомнительного пенальти
Другие15:17
Украина впервые в истории заработала очки на женском Кубке мира по лыжному двоеборству
Бокс14:53
Легендарный британец поделился ожиданиями от возможного боя Джошуа с Фьюри
Формула 114:28
Формула-1 отчиталась об огромном прогрессе в 2025 году
Европа14:25
Арне Слот объяснил, почему Салах не попадал в заявку на матчи
Европа13:55
Звёздный форвард Барселоны готов на финансовые уступки ради продления контракта
Европа13:25
Мареска прокомментировал слухи о переходе в Манчестер Сити
Другое13:16
Гераскевич совершил прорыв на этапе Кубка мира по скелетону
ЧМ-202612:54
Кейн - о Чемпионате мира: Мы постоянно стучимся в дверь и стабильно остаемся одной из лучших сборных мира
Европа12:50
Фернандеш: Я больше бегаю, чем жалуюсь – я в этом уверен
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK