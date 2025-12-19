Фернандеш: Я больше бегаю, чем жалуюсь – я в этом уверен

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш ответил своим критикам.

Напомним, что португальца часто обвиняют в том, что на поле он слишком много жалуется, чем демотивирует своих партнеров. В частности, за это его неоднократно критиковали даже легенды клуба.

Однако сам Фернандеш убежден, что в матче он приносит намного больше реальной пользы, чем тратить время на споры и жалобы.

Как капитан, ты, очевидно, получаешь больше внимания, критики и всего прочего. Но дело в самом клубе, не только в капитанской повязке. Я не изменился и не стал таким, какой я есть сейчас, только потому, что у меня есть капитанская повязка. Когда Эрик тен Хаг выбрал меня капитаном, он понимал, каким капитаном я буду. Я знаю, что подаю пример, потому что делаю все необходимое на тренировочном поле. Я тренируюсь изо всех сил. Я могу жаловаться сколько угодно, но я больше бегаю, чем жалуюсь – я в этом уверен. Поэтому я думаю, что по-прежнему являюсь примером того, как все должно делаться для клуба. Своего рода стандартом

