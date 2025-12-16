iSport.ua
Бруну vs Тавернье: два супер-гола со штрафных в одном матче АПЛ

МЮ и Борнмут провели перестрелку.
Сегодня, 09:27       Автор: Василий Войтюк
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

В рамках матча Английской Премьер-лиги прошел поединок между Манчестер Юнайтед и Борнмут.

В этом поединке случился интересный момент - обе команды забили по голу прямыми ударами со штрафных, при этом удар был в так называемый "вратарский угол".

Сначала забил полузащитник Борнмута Маркус Теварнье, а затем капитан МЮ Бруну Фернандеш.

После этих голов команды забили еще по одному мячу и поединок завершился голевой ничьей 4:4.

