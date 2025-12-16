iSport.ua
Брат футболиста МЮ пришел на матч клуба требуя "уволить" игрока

Родственнику не нравится отношение.
Сегодня, 13:41       Автор: Василий Войтюк
Джордан Мейну
Джордан Мейну

Родной брат полузащитника Манчестер Юнайтед Коби Мейну пришел на поединок команды против Борнмута в рамках АПЛ.

Джордан Мейну - известный в Британии блогер-инфлюэнсер - надел футболку с надписью "Free Kobbie Mainoo".

Таким образом, похоже, мужчина призвал либо отпустить игрока в другой клуб, либо же просто начать чаще выпускать на поле.

Молодой футболист после яркого старта в карьере играет очень мало при Рубене Амориме, у которого не находится места для Мейну на футбольном поле.

Отметим, что во вчерашнем сумасшедшем матче Мейну на поле все же вышел.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Коби Майну

