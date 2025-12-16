iSport.ua
The Best FIFA: результаты церемонии и все претенденты

ISPORT рассказывает о премии ФИФА.
Сегодня, 11:05       Автор: Василий Войтюк
ФИФА/fifa.com
ФИФА/fifa.com

16 декабря ФИФА проведет церемонию The Best FIFA Football Awards, где наградит лучших по итогам прошедшего года.

Действо пройдет в Дохе, Катар. Начало церемонии в 17:00 по киевскому времени.

ISPORT напоминает о том, кто претендует на все награды.

Лучший футболист мира

  • Усман Дембеле (ПСЖ);
  • Ашраф Хакими (ПСЖ);
  • Нуну Мендеш (ПСЖ);
  • Витинья (ПСЖ);
  • Педри (Барселона),
  • Рафинья Диас (Барселона);
  • Ламин Ямаль (Барселона);
  • Харри Кейн (Бавария),
  • Килиан Мбаппе (Реал)
  • Коул Палмер (Челси);
  • Мохаммед Салах (Ливерпуль).

Лучший тренер мира

  • Микель Артета (Арсенал);
  • Луис Энрике (ПСЖ);
  • Ханс-Дитер Флик (Барселона);
  • Энцо Мареско (Челси);
  • Арне Слот (Ливерпуль);
  • Хавьер Агирре (сборная Мексики);
  • Роберто Мартинес (сборная Португалия).

Лучший вратарь года

  • Алиссон (Ливерпуль)
  • Тибо Куртуа (Реал)
  • Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сити)
  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • Мануэль Нойер (Бавария)
  • Давид Рая (Арсенал)
  • Ян Зоммер (Интер)
  • Войцех Щенсны (Барселона).

Лучший гол года

  • Алеррандро (Витория)
  • Алессандро Дейола (Кальяри)
  • Педро де ла Вега (Крус Асуль)
  • Сантьяго Монтьель (Индепендьенте)
  • Амр Насер (Аль-Ахли)
  • Карлос Оррантия (Атлас)
  • Деклан Райс (Арсенал)
  • Ризки Ридо (Персия Джакарта)
  • Кевин Родригес (Касимпаша)
  • Ламин Ямаль (Барселона).

Кроме того, также такие же награды получат и женщины футболистки.

