The Best FIFA: результаты церемонии и все претенденты

16 декабря ФИФА проведет церемонию The Best FIFA Football Awards, где наградит лучших по итогам прошедшего года.

Действо пройдет в Дохе, Катар. Начало церемонии в 17:00 по киевскому времени.

ISPORT напоминает о том, кто претендует на все награды.

Лучший футболист мира

Усман Дембеле (ПСЖ);

Ашраф Хакими (ПСЖ);

Нуну Мендеш (ПСЖ);

Витинья (ПСЖ);

Педри (Барселона),

Рафинья Диас (Барселона);

Ламин Ямаль (Барселона);

Харри Кейн (Бавария),

Килиан Мбаппе (Реал)

Коул Палмер (Челси);

Мохаммед Салах (Ливерпуль).

Лучший тренер мира

Микель Артета (Арсенал);

Луис Энрике (ПСЖ);

Ханс-Дитер Флик (Барселона);

Энцо Мареско (Челси);

Арне Слот (Ливерпуль);

Хавьер Агирре (сборная Мексики);

Роберто Мартинес (сборная Португалия).

Лучший вратарь года

Алиссон (Ливерпуль)

Тибо Куртуа (Реал)

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сити)

Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

Мануэль Нойер (Бавария)

Давид Рая (Арсенал)

Ян Зоммер (Интер)

Войцех Щенсны (Барселона).

Лучший гол года

Алеррандро (Витория)

Алессандро Дейола (Кальяри)

Педро де ла Вега (Крус Асуль)

Сантьяго Монтьель (Индепендьенте)

Амр Насер (Аль-Ахли)

Карлос Оррантия (Атлас)

Деклан Райс (Арсенал)

Ризки Ридо (Персия Джакарта)

Кевин Родригес (Касимпаша)

Ламин Ямаль (Барселона).

Кроме того, также такие же награды получат и женщины футболистки.

