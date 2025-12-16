The Best FIFA: результаты церемонии и все претенденты
ISPORT рассказывает о премии ФИФА.
16 декабря ФИФА проведет церемонию The Best FIFA Football Awards, где наградит лучших по итогам прошедшего года.
Действо пройдет в Дохе, Катар. Начало церемонии в 17:00 по киевскому времени.
ISPORT напоминает о том, кто претендует на все награды.
Лучший футболист мира
- Усман Дембеле (ПСЖ);
- Ашраф Хакими (ПСЖ);
- Нуну Мендеш (ПСЖ);
- Витинья (ПСЖ);
- Педри (Барселона),
- Рафинья Диас (Барселона);
- Ламин Ямаль (Барселона);
- Харри Кейн (Бавария),
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Коул Палмер (Челси);
- Мохаммед Салах (Ливерпуль).
Лучший тренер мира
- Микель Артета (Арсенал);
- Луис Энрике (ПСЖ);
- Ханс-Дитер Флик (Барселона);
- Энцо Мареско (Челси);
- Арне Слот (Ливерпуль);
- Хавьер Агирре (сборная Мексики);
- Роберто Мартинес (сборная Португалия).
Лучший вратарь года
- Алиссон (Ливерпуль)
- Тибо Куртуа (Реал)
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сити)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Мануэль Нойер (Бавария)
- Давид Рая (Арсенал)
- Ян Зоммер (Интер)
- Войцех Щенсны (Барселона).
Лучший гол года
- Алеррандро (Витория)
- Алессандро Дейола (Кальяри)
- Педро де ла Вега (Крус Асуль)
- Сантьяго Монтьель (Индепендьенте)
- Амр Насер (Аль-Ахли)
- Карлос Оррантия (Атлас)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Ризки Ридо (Персия Джакарта)
- Кевин Родригес (Касимпаша)
- Ламин Ямаль (Барселона).
Кроме того, также такие же награды получат и женщины футболистки.
