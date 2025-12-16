iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус подготовил новый контракт молодому лидеру

Новый раунд переговоров состоится в скором времени.
Сегодня, 14:26       Автор: Антон Федорцив
Кенан Йылдыз / Getty Images
Кенан Йылдыз / Getty Images

Нападающий Кенан Йылдыз получит возможность улучшить финансовое положение. Туринский Ювентус стремится провести переговоры с отцом собственного воспитанника еще до Рождества, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

"Старая синьора" подготовила 5-летний контракт для нападающего. По условиям нового договора оклад Йылдыза может составить 5 млн евро в год. Еще 1 млн предусмотрен на всевозможные бонусы для турка.

В нынешнем сезоне Йылдыз сыграл 21 поединок во всех турнирах, в которых оформил 6 голов и 6 ассистов. Контракт нападающего с Юве рассчитан до лета 2029 года. Действующий договор он заключил в августе прошлого года.

Тем временем столичная Рома минимально обыграла Комо в Серии A.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Кенан Йылдыз

Статьи по теме

Ювентус минимально обыграл Болонью Ювентус минимально обыграл Болонью
Ювентус нацелился сразу на двух футболистов Кальяри Ювентус нацелился сразу на двух футболистов Кальяри
Дубль Хейлунда принес Наполи победу над Ювентусом Дубль Хейлунда принес Наполи победу над Ювентусом
Тройка грандов Серии A сразится за нападающего сборной Италии Тройка грандов Серии A сразится за нападающего сборной Италии

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Формула 116:11
Хонда анонсировала презентацию двигателя для Формулы-1
Теннис15:30
Костюк и Ястремская выбрали следующий турнир подготовки к Australian Open
Другие страны14:57
ФИФА назвала лучшего вратаря года
Европа14:26
Ювентус подготовил новый контракт молодому лидеру
Европа14:16
Капитан МЮ: Клуб хотел от меня избавиться
НХЛ13:58
Аутсайдер НХЛ сменил генерального менеджера
Европа13:41
Брат футболиста МЮ пришел на матч клуба требуя "уволить" игрока
Украина13:27
Полесье и ЛНЗ разделили последние награды УПЛ перед паузой
НБА13:12
Известно, почему Михайлюк не играл против Далласа
Другие страны12:53
Экс-тренер Ливерпуля возглавил Аль-Кадисию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK