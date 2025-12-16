Ювентус подготовил новый контракт молодому лидеру

Нападающий Кенан Йылдыз получит возможность улучшить финансовое положение. Туринский Ювентус стремится провести переговоры с отцом собственного воспитанника еще до Рождества, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

"Старая синьора" подготовила 5-летний контракт для нападающего. По условиям нового договора оклад Йылдыза может составить 5 млн евро в год. Еще 1 млн предусмотрен на всевозможные бонусы для турка.

В нынешнем сезоне Йылдыз сыграл 21 поединок во всех турнирах, в которых оформил 6 голов и 6 ассистов. Контракт нападающего с Юве рассчитан до лета 2029 года. Действующий договор он заключил в августе прошлого года.

Тем временем столичная Рома минимально обыграла Комо в Серии A.

