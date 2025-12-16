Капитан МЮ: Клуб хотел от меня избавиться

Бруну Фернандеш откровенно рассказал о том, что мог покинуть МЮ.

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал, что прошлім летом мог покинуть клуб из-за желания руководства.

"Клуб хотел, чтобы я ушел, я это помню. Я поговорил об этом с руководством, но, думаю, у них не хватило смелости принять такое решение", - передает слова Фернандеша MaisFutebol.

"Я решил остаться, в том числе и по семейным обстоятельствам, но также и потому, что мне искренне нравится этот клуб. Разговор с тренером тоже убедил меня остаться"

Бруну заявил, что он знал, будто руководство считало его уход плюсом для клуба.

"Со стороны клуба я чувствовал такое отношение, вроде как "Если ты уйдешь, это не так уж плохо для нас", как-то так".

"Это очень меня ранило. Это огорчает, потому что я игрок, которого им не за что критиковать. Я всегда играю, хорошо или плохо. Я отдаю все силы. А потом вижу вокруг себя игроков, которые не так сильно ценят клуб и не так сильно его защищают… это огорчает".

Накануне португалец, который в нынешнем сезоне демонстрирует прекрасный индивидуальный уровень игры и является лидером АПЛ по ассистам, забил красивый гол ударом со штрафного.

