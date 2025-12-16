iSport.ua
Автоспорт

Хонда анонсировала презентацию двигателя для Формулы-1

Японский производитель пока опередил других.
Сегодня, 16:11       Автор: Антон Федорцив
Хонда / Getty Images
Хонда / Getty Images

Компания Хонда покажет двигатель на сезон-2026 во время презентации в Токио. Мероприятие запланировано на 20 января, сообщает FormulaPassion.

В следующем году японцы станут эксклюзивным партнером Астон Мартин. Презентация болида британской конюшни состоится 9 февраля. В данный момент двигатель Хонда – первый в списке презентаций перед новым сезоном.

Конюшни Ред Булл и Рейсинг Буллз анонсировали показ болида на 15 января. Однако, эксперты и болельщики увидят только новые ливреи команд. 20 января ливрею покажет Ауди, а на 23 января запланированы полноценные презентации Альпин и Хаас.

Тем временем Формула-1 объявила о возвращении Португалии в календарь с 2027 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хонда Астон Мартин

