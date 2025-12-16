iSport.ua
Бывший защитник Арсенала нашел себе новый клуб

Такехиро Томиясу - игрок Аякса.
Сегодня, 17:50       Автор: Андрей Безуглый
Такехиро Томиясу / Getty Images
Такехиро Томиясу / Getty Images

Защитник сборной Японии Такехиро Томиясу подписал контракт с Аяксом.

27-летний футболист находился без клуба с июля, после того как Арсенал разорвал с ним контракт.

При этом к тренировкам Томиясу вернулся только недавно, так как восстанавливался после операции на колене.

Аякс решил дать шанс японцу, подписав с ним контракт до лета 2026 года.

Ранее также сообщалось, что Ювентус пытается подписать контракт с Йылдызом.

 

