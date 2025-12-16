Бывший защитник Арсенала нашел себе новый клуб

Защитник сборной Японии Такехиро Томиясу подписал контракт с Аяксом.

27-летний футболист находился без клуба с июля, после того как Арсенал разорвал с ним контракт.

При этом к тренировкам Томиясу вернулся только недавно, так как восстанавливался после операции на колене.

Аякс решил дать шанс японцу, подписав с ним контракт до лета 2026 года.

