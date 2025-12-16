iSport.ua
ФИФА назвала символическую сборную года

И снова без Рафиньи.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
В Дохе, Катар, прошла ежегодная церемония награждения FIFA The Best.

Среди прочих наград ФИФА также назвала символическую сборную лучших игроков 2025 года.

Интересно, что в нее попали сразу пять игроков ПСЖ, выигравшие Лигу чемпионов. Однако даже в символической сборной не нашлось место Рафинье, хотя в команду попали его партнеры.

Символическая сборная года по версии ФИФА

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / Манчестер Сити), Ашраф Хакими, Вильян Пачо (оба – ПСЖ), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Нуну Мендеш (ПСЖ), Коул Палмер (Челси), Джуд Беллингем (Реал), Витинья (ПСЖ), Педри, Ламин Ямаль (оба – Барселона), Усман Дембеле (ПСЖ).

Ранее также был назван лучший игрок года по версии ФИФА.

