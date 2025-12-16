Бывший инженер Феттеля возглавит молодежную программу Ред Булл

В Ред Булл определились с новым главой молодежного направления, утверждает GP Blog.

Напомним, что ранее эту должность занимал Гельмут Марко, который ранее ушел в отставку.

По информации издания, молодежью команды теперь будет заниматься Гийом Роклен.

Роклен - ветеран Ред Булл, ранее он занимал должность гоночного инженера, в частности, он работал с Себастьяном Феттелем.

А с 2022 года и по настоящее время функционер также работал с молодежной программой.

