МЮ и тройка лондонских клубов поборются за хавбека из Лиги 1

На африканца серьезный спрос в чемпионате Англии.
Сегодня, 19:58       Автор: Антон Федорцив
Мамаду Сангаре / Getty Images
Мамаду Сангаре / Getty Images

Полузащитник французского Ланса Мамаду Сангаре заинтересовал квартет коллективов английской Премьер-лиги. Манчестер Юнайтед мониторит выступления центрхава, сообщает TEAMtalk.

Конкуренцию манкунианцам могут составить столичные клубы – Челси, Вест Хэм и Тоттенхэм. Судьбоносным для Сангаре станет Кубок африканских наций. Хавбек отправился на турнир в составе сборной Мали.

Нынешний сезон Сангаре начал в составе венского Рапида (6 матчей). В Ланс он перебрался за 8 млн евро. Статистика малийца в чемпионате Франции – 15 поединков, 1 гол, 1 ассист.

Тем временем МЮ опроверг слова капитана команды Бруну Фернандеша.

