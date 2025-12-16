Довбик и Миколенко могут оказаться в одном клубе

Рома и Эвертон могут обменяться игроками.

Украинские футболисты Артем Довбик и Виталий Миколенко могут оказаться в одном клубе, сообщает Маттео Моретто.

По информации журналиста, Рома все еще ищет варианты продажи украинца, и в этом ей может помочь Эвертон.

Клубы могут провести обмен Довбика на Бету уже в январское трансферное окно.

Напомним, что у Артема на счету 14 матчей, два гола и два ассиста. А у португальца - 18 матчей и два гола.

Ранее также сообщалось, что Интер остался без ключевого игрока.

