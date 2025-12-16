Интер потерял звезду команды на длительный срок

Миланский Интер понес серьезную кадровую потерю. Фулбек Дензел Дюмфрис надолго попал в лазарет, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Нидерландец травмировал лодыжку и ляжет под скальпель хирурга. Дюмфрис не поможет "нерадзурри" ориентировочно к началу марта. Миланцы начали поиски замены защитнику на зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Дюмфрис сыграл 15 поединков во всех турнирах, в которых оформил 3 гола. Правый фланг Интера будет закрывать Луис Энрике. Еще один исполнитель на позицию – Маттео Дармиан – травмировался осенью.

Тем временем туринский Ювентус подготовил новый контракт для молодого лидера.

