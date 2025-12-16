iSport.ua
Барселона собралась вернуть в Испанию защитника сборной

"Блаугранас" грезят парой тезок.
Сегодня, 17:52       Автор: Антон Федорцив
Пау Торрес / Getty Images
Пау Торрес / Getty Images

Центрбек бирмингемской Астон Виллы Пау Торрес попал в сферу интересов испанской Барселоны. Защитник готов рассмотреть возвращение в Ла Лигу, сообщает ESPN.

Испанец будет ждать конкретных шагов Барсы. Менеджмент каталонцев стремится найти многолетнего партнера в центр обороны для Пау Кубарси. Контракт Торреса с "вилланами" действует до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне центрбек провел 18 матчей во всех турнирах. В ряды Астон Виллы Торрес перебрался в 2023 году. На родине он выступал за Малагу и Вильярреал.

Напомним, полузащитник Барселоны Педри побил клубный рекорд аргентинца Лионеля Месси.

