Барселона собралась вернуть в Испанию защитника сборной

Центрбек бирмингемской Астон Виллы Пау Торрес попал в сферу интересов испанской Барселоны. Защитник готов рассмотреть возвращение в Ла Лигу, сообщает ESPN.

Испанец будет ждать конкретных шагов Барсы. Менеджмент каталонцев стремится найти многолетнего партнера в центр обороны для Пау Кубарси. Контракт Торреса с "вилланами" действует до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне центрбек провел 18 матчей во всех турнирах. В ряды Астон Виллы Торрес перебрался в 2023 году. На родине он выступал за Малагу и Вильярреал.

Напомним, полузащитник Барселоны Педри побил клубный рекорд аргентинца Лионеля Месси.

