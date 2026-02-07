iSport.ua
Известно, вернулся ли Миколенко в состав Эвертона после травмы

Украинский защитник снова в деле?
Вчера, 16:27       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В субботу, 7 февраля, в 17:00 по киевскому времени пройдет матч Эвертона против Фулхэма.

"Ириски" уже объявили стартовый состав на матч 25-го тура АПЛ, и с первых минут в нем выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

Напомним, что игрок национальной сборной пропускал из-за повреждения матч против Брайтона, который для команды из Ливерпуля завершился со счетом 1:1.

Добавим, что для Миколенка это будет 21-й матч в рамках текущего сезона АПЛ.

Бывший игрок Реал  Мадрида назвал футболиста, которого должна подписать "королевская" команда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
