Известно, вернулся ли Миколенко в состав Эвертона после травмы

Украинский защитник снова в деле?

В субботу, 7 февраля, в 17:00 по киевскому времени пройдет матч Эвертона против Фулхэма.

"Ириски" уже объявили стартовый состав на матч 25-го тура АПЛ, и с первых минут в нем выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

Напомним, что игрок национальной сборной пропускал из-за повреждения матч против Брайтона, который для команды из Ливерпуля завершился со счетом 1:1.

Добавим, что для Миколенка это будет 21-й матч в рамках текущего сезона АПЛ.

