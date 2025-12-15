Монтойя не считает Ферстаппена лучшим в сезоне-2025

Бывший пилот Уильямс и Макларен Хуан-Пабло Монтойя подытожил сезон Формулы-1. Латиноамериканец убежден, что нидерландский гонщик Макс Ферстаппен не был лучшим в течение года.

"Ферстаппен сильно провел последние гонки, но в общем не был лучшим. В середине сезона лучшим был Ландо, а в начале – Оскар. Проблема состоит в том, что публика помнит только недавние результаты.

Макс проявил себя очень хорошо в последних гонках, но у людей мышиная память – они помнят недавние события, а то, что произошло до этого, забывают. Или память как у слона – хорошо помнят, но только некоторые вещи", – заявил Монтойя в подкасте MontoyAS.

В 2025 году чемпионский титул завоевал пилот Макларен Ландо Норрис. Он опередил Ферстаппена с Ред Буллом и партнера по конюшне Оскара Пиастри. Макларен также завоевал Кубок конструкторов.

Кстати, эксрадник Ред Булл Хельмут Марко разнес бывшего руководителя команды Кристиана Горнера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!