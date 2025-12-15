iSport.ua
Очередная теннисистка с болот сменила гражданство

Россиянка скрылась из-под нейтрального флага.
Сегодня, 10:56       Автор: Антон Федорцив
Полина Кудерметова / Getty Images
Полина Кудерметова / Getty Images

Переходы российских теннисисток под знамена других государств приобрели признаки эпидемии. Полина Кудерметова будет представлять Узбекистан, сообщает официальный сайт WTA.

Напротив фамилии спортсменки в обновленном рейтинге появился флаг центральноазиатской страны. Кудерметова-младшая присоединилась к Камилле Рахимовой и Марии Тимофеевой. Они потеряли статус "нейтралок" осенью.

В 2025 году пятеро россиянок сменили флаг. Кроме Узбекистана, приютили нейтральных теннисисток Австралия (Дарья Касаткина) и Австрия (Анастасия Потапова).

К слову, украинка Ангелина Калинина выиграла турнир WTA 125 во французском Лиможе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полина Кудерметова

