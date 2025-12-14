Калинина выиграла титул на первом за полгода турнире

Экс-первая ракетка Украины Ангелина Калинина завоевала трофей Open de Limoges. В финале французского турнира она одолела хозяйку соревнований Эльзу Жакемо.

В первом сете французская теннисистка с брейком повела 3:1. Впрочем, украинка смогла перехватить инициативу. Калинина дважды взяла подачи Жакемо и закрыла партию в свою пользу.

Второй сет получился более ровным. Фактически соперницы шли нога в ногу. Решающим стал десятый гейм, когда при счете 4:5 украинская теннисистка проиграла свою подачу.

В третьей же партии развернулась подлинная драма. Жакемо с двумя брейками вела 5:3 и вышла подавать на сет. Однако, Калинина совершила камбэк и с тремя пунктами подряд одержала победу.

Open de Limoges. Лимож, Франция

финал

Ангелина Калинина (Украина) – Эльза Жакемо (Франция, 2) – 6:3, 4:6, 7:5

