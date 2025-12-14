iSport.ua
Русский Українська

Калинина выиграла титул на первом за полгода турнире

Украинка триумфально вернулась на корт.
Сегодня, 19:53       Автор: Антон Федорцив
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Экс-первая ракетка Украины Ангелина Калинина завоевала трофей Open de Limoges. В финале французского турнира она одолела хозяйку соревнований Эльзу Жакемо.

В первом сете французская теннисистка с брейком повела 3:1. Впрочем, украинка смогла перехватить инициативу. Калинина дважды взяла подачи Жакемо и закрыла партию в свою пользу.

Второй сет получился более ровным. Фактически соперницы шли нога в ногу. Решающим стал десятый гейм, когда при счете 4:5 украинская теннисистка проиграла свою подачу.

В третьей же партии развернулась подлинная драма. Жакемо с двумя брейками вела 5:3 и вышла подавать на сет. Однако, Калинина совершила камбэк и с тремя пунктами подряд одержала победу.

Open de Limoges. Лимож, Франция
финал
Ангелина Калинина (Украина) – Эльза Жакемо (Франция, 2) – 6:3, 4:6, 7:5

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ангелина Калинина

Статьи по теме

Калинина взяла трофей в Лиможе Калинина взяла трофей в Лиможе
Калинина готовится к возвращению на корт после паузы с июня Калинина готовится к возвращению на корт после паузы с июня
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
Украинская теннисистка снялась с Уимблдона Украинская теннисистка снялась с Уимблдона

Видео

ТОП-10 моментов НБА: комбинация Макдениэлса и Гобера возглавила рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: комбинация Макдениэлса и Гобера возглавила рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: последние в году матчи УПЛ, поединки Манчестер Сити, Реала, Милана, Интера, Ювентуса и Баварии
просмотров

Последние новости

Европа20:58
Интер одолел Дженоа с Малиновским
Украина20:25
Календарь Шахтера: "горняки" разобрали на запчасти Эпицентр
Теннис20:12
Калинина взяла трофей в Лиможе
Украина20:03
Шахтер легко разгромил Эпицентр
Теннис19:53
Калинина выиграла титул на первом за полгода турнире
Европа19:26
Холанд обошел Роналду в списке бомбардиров команд АПЛ
Европа19:20
Трубин и Судаков вместе попали в стартовый состав Бенфики
Украина18:59
Календарь Динамо: "бело-синие" разгромили Верес перед зимней паузой УПЛ
Украина18:45
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко оказался в шаге от топ-тройки
Европа18:14
Наполи минимально проиграл Удинезе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK