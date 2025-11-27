iSport.ua
Русский Українська

Калинина готовится к возвращению на корт после паузы с июня

Нацелилась на титул в Лиможе.
Сегодня, 12:03       Автор: Валентина Чорноштан
Ангелина Калинина / btu.org.ua
Ангелина Калинина / btu.org.ua

Украинская теннисистка Ангелина Калинина планирует вернуться на корт уже этой зимой, в декабре.

Теннисистка после паузы, которая длилась с июня, собирается возобновить участие в турнирах. Первое соревнование, в котором она сыграет, пройдет в Лиможе.

Отмечается, что турнир WTA125 пройдет с 8 по 14 декабря. Калинина заявилась на турнир по текущему рейтингу и пока является первой в списке участниц квалификации.

Напомним, что в 2022 году Ангелине Калининой удалось выиграть титул в Лиможе.

Добавим, что другаяукраинская теннисистка дала большое интервью сайту ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ангелина Калинина

Статьи по теме

Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
Украинская теннисистка снялась с Уимблдона Украинская теннисистка снялась с Уимблдона
Украинцы на Ролан Гаррос-2025: Людмила Киченок проиграла в четвертьфинале микста, Свитолина зачехлила ракетку Украинцы на Ролан Гаррос-2025: Людмила Киченок проиграла в четвертьфинале микста, Свитолина зачехлила ракетку
Калинина завершила выступления на Ролан Гаррос-2025 Калинина завершила выступления на Ролан Гаррос-2025

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK