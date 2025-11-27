Калинина готовится к возвращению на корт после паузы с июня

Нацелилась на титул в Лиможе.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина планирует вернуться на корт уже этой зимой, в декабре.

Теннисистка после паузы, которая длилась с июня, собирается возобновить участие в турнирах. Первое соревнование, в котором она сыграет, пройдет в Лиможе.

Отмечается, что турнир WTA125 пройдет с 8 по 14 декабря. Калинина заявилась на турнир по текущему рейтингу и пока является первой в списке участниц квалификации.

Напомним, что в 2022 году Ангелине Калининой удалось выиграть титул в Лиможе.

Добавим, что другаяукраинская теннисистка дала большое интервью сайту ISPORT.

