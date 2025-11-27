Марта Костюк: У меня нет конкретной соперницы, которая была бы для меня особенно интересна

Марта Костюк — одна из лучших украинских теннисисток не только современности, но и в истории. Один из лидеров нашей национальной сборной.

Корреспондент ISPORT Василий Медвидь пообщался со спортсменкой, которая рассказала много интересного не только о своей карьере, но и о жизни в целом.

- У многих фанатов есть матч, после которого они окончательно влюбились в теннис. Если спросить вас, какой ваш матч может стать таким моментом для других, какой бы вы назвали?

- Оба матча, которые я бы назвала, — это матчи, которые я проиграла. Первый — на Олимпиаде 2024 года против Донны Векич, второй — в Мадриде или Риме против Арины Сабаленки. И для меня это очень показательно: теннис может быть ярким и цеплять людей даже тогда, когда ты не выигрываешь. Победы, конечно, важны, но они не всегда определяют, насколько игрок может вдохновлять или привлекать внимание. И мне приятно это осознавать.

- Какая соперница для вас лично самая интересная на корте, даже если играть с ней сложно, и почему?

- У меня нет какой-то конкретной соперницы, которая была бы для меня особенно интересной. Мне в целом интересно играть против всех топ-10, потому что это всегда дополнительный челлендж. Эти спортсменки сейчас выше меня в рейтинге: кого-то из них я уже обыгрывала, кого-то — ещё нет. И именно поэтому такие матчи особенно ценны. Они очень чётко показывают, над чем мне нужно работать и насколько мне ещё по уровню до топ-10 или топ-5.

- Выступление на Кубке Билли Джин Кинг. Чувствуете ли вы другую ответственность в матчах именно за сборную, или, выступая индивидуально, вы тоже понимаете, что представляете не только себя, но и Украину? Как оцените свой турнир?

- Я оцениваю своё выступление очень позитивно, потому что выиграла оба своих одиночных матча и в целом играла очень хорошо. Поэтому я довольна. Конечно, обидно, что мы проиграли полуфинал, но мы выигрываем как команда и проигрываем как команда. Девочки делали и делают всё, что могут — так же, как и я. Поэтому движемся дальше.

Что касается ответственности, то за сборную играть, наверное, действительно сложнее. Я чувствую больше давления, потому что мы выходим на корт с гербом на груди и названием страны на спине. На скамейке сидит большая команда, которая поддерживает и болеет за тебя. И очень чётко чувствуешь, что играешь не только за себя, как обычно на турнирах.

- В этом сезоне у вас была заметная серия неудач. Как вы чувствовали себя в этот период и благодаря чему смогли вернуться к лучшей форме?

- Мне кажется, всё зависит от того, как ты сама смотришь на ситуацию. Если честно, если бы меня сейчас спросили о той серии поражений, я бы даже не вспомнила — хотя она была самой длинной в моей карьере. Я совсем так этого не ощущаю. Возможно, потому что я взрослею, расту и стараюсь фокусироваться на вещах, которые могу контролировать, делая всё, что от меня зависит. Если что-то не получается — я воспринимаю это как часть процесса.

Теннис — это одни сплошные американские горки, и так у всех игроков. Сезон очень длинный, турниров много, и невозможно всегда быть на пике или выигрывать каждый старт. Для меня этот год всё равно был очень стабильным: даже если я ни разу не прошла очень далеко — в полуфинал, финал или не выиграла титул — я играла ровно и качественно. И это для меня важно.

Я стараюсь обращать внимание на то, что делаю хорошо, ведь всегда есть моменты, которые можно улучшить. Но это не значит, что нужно думать о них бесконечно. Я понимаю, над чем работать, и мы продолжим двигаться вперёд в следующем сезоне.

- Вы не раз говорили, что главная цель — победа на Grand Slam. Какие маленькие изменения в игре или промежуточные достижения (как результат на последнем US Open) дают вам ощущение, что вы становитесь ближе к этой цели?

- Мне кажется, этих изменений очень много — и я не уверена, что все их замечают, но главное, что их вижу я и моя команда. Например, я уже не так остро реагирую на поражения. Да, я переживаю, мне может быть обидно, но я больше не проваливаюсь в глубокие эмоциональные спады, как бывало раньше. Настроение стало стабильнее, и я действительно наслаждаюсь процессом — и игрой, и тренировками. Мне интересно выходить на корт, я не боюсь ошибаться. Раньше это было настоящим испытанием, потому что хотелось, чтобы всё — и на тренировках, и в матчах — было идеально.

Это вроде бы маленькие, но важные вещи. Для меня победа на "Большом шлеме" — безусловно главная спортивная цель. Но ещё важнее — каким человеком я стану, когда завоюю этот титул. Мне кажется, это даже ценнее самой победы. Поэтому в первую очередь я стараюсь развиваться как личность и как спортсменка, а триумф на Grand Slam станет естественным результатом этой работы.

- В решающий момент вы сыграете осторожнее или будете навязывать свой стиль?

- В решающие моменты я всегда буду стараться навязывать свой стиль. Если посмотреть на всех победителей турниров «Большого шлема», то именно в важных моментах они играют агрессивно, активно и доверяют своей игре. Других вариантов тут просто нет. Я это понимаю и развиваю такой подход с детства, потому что, на мой взгляд, умение навязывать свою игру в ключевые моменты — один из самых сложных элементов в теннисе. Но мне нравится, что у меня это есть, и я должна продолжать это совершенствовать.

- Любимый турнир, кроме Australian Open?

- Я всегда называю Indian Wells и Рим. В Indian Wells особая атмосфера: там невероятно красиво, отличное место для турнира и очень комфортный климат — если нет ветра. А Рим я люблю за невероятную еду. И корты там тоже прекрасные, турнир — очень красивый.

- Вы называли себя перфекционисткой. Что помогает вам с этим бороться, вовремя говорить себе “стоп” и равномерно распределять усилия на корте и за его пределами?

- Я не могу сказать, что уже нашла окончательный ответ на этот вопрос, потому что меняюсь в разных аспектах и не ставлю цели специально «исправить» перфекционизм. Мне кажется, перфекционизм часто связан с большим эго: когда ты не допускаешь мысли, что можешь ошибиться. А когда удаётся немного успокоить это эго, жить становится намного легче.

В моём опыте это проявлялось в мыслях вроде: «Как я могу ошибиться? Всё должно быть идеально». Но для меня это не очень полезное качество. Мы все люди, мы все разные, и ошибки — часть процесса и часть роста. Без них мы бы не понимали, куда двигаться дальше.

Поэтому я скорее меняю своё отношение к перфекционизму, потому что параллельно расту в других аспектах. И это естественным образом помогает относиться ко всему значительно спокойнее.

- Профессиональным спортсменам приходится постоянно жертвовать свободным временем. Недавно Ига Свёнтек снова подняла тему изнурительного графика, а ваша тренер Сандра Заневска незадолго до нашего интервью опубликовала статью о одиночестве спортсменов. Как вы сохраняете work-life баланс в таких условиях, и что помогает бороться с чувством изоляции и выгоранием?

- Это очень хороший вопрос, потому что, на мой взгляд, именно в теннисе проблема выгорания особенно заметна: сезон чрезвычайно длинный, изнурительный и сложный.

Для меня важно помнить, что несмотря на то, что теннис — мой профессиональный приоритет, в повседневной жизни у меня есть другие, не менее важные приоритеты. Прежде всего — моя семья. Невозможно наполняться только работой, быть сосредоточенной только на результатах и при этом оставаться в гармонии. Поэтому я стараюсь чётко разделять эти сферы. Каким бы ни был день на корте, это не должно определять мою повседневную жизнь.

Да, я могу быть расстроена после поражения, это нормально. Но когда тренировка заканчивается — я переключаюсь. Я жена, основательница фонда, у меня есть собаки, свои дела, свои обязанности, и я сознательно перенаправляю внимание на них. Это не означает, что я совсем не думаю о теннисе, но стараюсь, чтобы он не влиял на моё настроение полностью.

И очень важно сохранять радость от самой игры. Потому что если начинаешь жить только теннисом и позволяешь, чтобы всё зависело только от результатов, психика этого просто не выдержит. Баланс и здоровое отстранение — ключевые факторы, чтобы не перегореть.

- Какие ментальные качества вы улучшили в этом сезоне?

- Мне сложно однозначно ответить, потому что ментальная работа — это всегда комплекс. У меня нет одной конкретной вещи, которую я могла бы выделить. Но я точно стала больше наслаждаться игрой. Я больше не зацикливаюсь на проигранных розыгрышах или геймах — просто двигаюсь дальше и продолжаю играть.

Я стала значительно спокойнее, и думаю, это во многом связано с тем, что я не придаю такой огромной важности каждому отдельному результату или ошибке. Я перестала оценивать каждый розыгрыш как что-то критичное. Возможно, есть и другие изменения, но это первое, что приходит на ум.

- Вы когда-то говорили, что вы — верующий человек. Помогает ли это вам в моменты спортивных спадов?

- Сто процентов помогает. Вера позволяет сместить акценты и напоминает о том, что действительно важно в жизни: семья, моральные ценности, человечность. В спорте очень легко потерять себя, полностью раствориться в карьере, и именно вера помогает мне оставаться приземлённой и настоящей. Она духовно обогащает и делает лучше мои отношения с людьми.

Для меня это большой ресурс: когда я хожу в церковь или езжу в паломнические поездки, я чувствую, что восстанавливаюсь. Я хожу в церковь с самого детства — сначала с родителями, потом сама. Поэтому это очень важная часть моей жизни.

- Представьте, что у вас есть машина времени, и вы можете дать совет себе 14-летней после победы на юношеском Australian Open. Что бы это был за совет?

- Хороший вопрос. Думаю, я бы сказала себе: наслаждайся процессом. Сандра недавно написала отличную статью на Substack о том, что, возможно, в этом процессе вообще нет финальной точки. Ты не просто идёшь к цели — выиграть «Большой шлем» или стать первой ракеткой мира. Это путь, который никогда не заканчивается. И очень важно научиться получать удовольствие именно от него.

Наверное, я бы посоветовала себе сосредотачиваться на том, что можешь контролировать, и не пытаться вместить жизнь в одну единственную цель. Просто двигаться вперёд и наслаждаться дорогой.

- Были ли матчи, в которых ваша стойкость удивляла вас саму?

Да, были — и даже много, особенно в этом году. Это меня очень радует. Несмотря на то, каким получился сезон в целом, я вижу огромные изменения и в своей игре, и в ментальной подготовке. Я понимаю, над чем мне ещё нужно работать, и вижу, насколько много таких аспектов.

Для меня это очень вдохновляюще — осознавать, что я уже игрок высокого уровня, но при этом имею сотни вещей, которые могу улучшить. Это значит, что у меня огромный потенциал для развития. И мне действительно интересно быть внутри этого процесса.

Вторая часть интервью выйдет на ISPORT через несколько дней.

