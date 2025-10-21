Марта Костюк о борьбе с топ-теннисистками: "Не была готова к такому уровню"

Марта Костюк рассказала о том, как проходят её матчи против топ-теннисисток, таких, как Ига Свентек и Арина Соболенко.

"У каждого своё биологическое строение. У кого-то уровень тестостерона выше, у кого-то ниже — это естественно, и это, безусловно, помогает. Я чувствую, что физически меньше их, поэтому пытаюсь понять, как обыграть таких соперниц благодаря именно теннисным навыкам, которые у меня развиты больше".

"Когда я играла против Иги Свентек, я совсем не была готова к такому уровню. Это было больше года назад, и она тогда уже была очень сильной. С Ариной Соболенко всегда жестокая битва. У меня есть свои навыки, но в конце концов они все выше, сильнее и крупнее меня", — цитирует слова украинской теннисистки Tennis 365.

В этом сезоне Костюк смогла дойти до третьего круга Australian Open, однако вылетела на старте Ролан Гаррос и Уимблдона. Кроме этого, она вышла в третий круг US Open.

