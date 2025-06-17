iSport.ua
Русский Українська

Украинская теннисистка снялась с Уимблдона

Ангелина Калинина не сыграет на одном из самых престижных турниров.
Сегодня, 17:21       Автор: Василий Медвидь
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сыграет на Уимблдоне. Об этом стало известно из информации на официальном сайте турнира.

Калинина числится в списке теннисисток, отказавшихся от участия в соревнованиях. Причины этого решения украинки неизвестны.

В начале июня Ангелина принимала участие в турнире в Баре и не доиграла стартовый матч из-за травмы.

В заявке на основную сетку Уимблдона находятся 4 украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Напомним, ранее сообщалось, что Джокович рассказал, почему до сих пор не завершил карьеру.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ангелина Калинина

Статьи по теме

Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
Украинцы на Ролан Гаррос-2025: Людмила Киченок проиграла в четвертьфинале микста, Свитолина зачехлила ракетку Украинцы на Ролан Гаррос-2025: Людмила Киченок проиграла в четвертьфинале микста, Свитолина зачехлила ракетку
Калинина завершила выступления на Ролан Гаррос-2025 Калинина завершила выступления на Ролан Гаррос-2025
Калинина не смогла преодолеть второй круг Ролан Гаррос Калинина не смогла преодолеть второй круг Ролан Гаррос

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа18:05
Владельцы топ-клуба АПЛ хотят приобрести клуб Ла Лиги
Киберспорт17:50
NaVi анонсировали возвращение в крупнейшую киберспортивную дисциплину мира
Теннис17:21
Украинская теннисистка снялась с Уимблдона
Европа17:15
Индзаги вернулся в Серию Б
Формула 116:53
Гран-при Канады подписал новый контракт с Формулой-1
Лига Европы16:20
Шахтер узнал первого соперника в Лиге Европы
Украина15:55
Александрия представила нового главного тренера
Европа15:25
Манчестер Юнайтед продлил контракт с ветераном
Европа14:57
Барселона согласовала контракт с игроком сборной Испании
Бокс14:50
"Член Зала славы на первом голосовании": Теофимо Лопес высказался про Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK