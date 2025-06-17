Украинская теннисистка снялась с Уимблдона

Ангелина Калинина не сыграет на одном из самых престижных турниров.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сыграет на Уимблдоне. Об этом стало известно из информации на официальном сайте турнира.

Калинина числится в списке теннисисток, отказавшихся от участия в соревнованиях. Причины этого решения украинки неизвестны.

В начале июня Ангелина принимала участие в турнире в Баре и не доиграла стартовый матч из-за травмы.

В заявке на основную сетку Уимблдона находятся 4 украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Напомним, ранее сообщалось, что Джокович рассказал, почему до сих пор не завершил карьеру.

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