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"Единственное, что сидит у меня в голове": Джокович назвал главную мотивацию в теннисе

Новак хочет защитить олимпийское золото.
Сегодня, 18:46       Автор: Митя Шитко
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович высказался о своей карьере.

Сербский теннисист заявил, что участие на Олимпиаде-2028 это  единственное, что мотивирует его оставаться в спорте.

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"Единственное, о чем я сейчас думаю с профессиональной точки зрения — это Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Это единственное, что сидит у меня в голове и дает мотивацию.

И еще — выступления за национальную сборную и турниры Grand Slam. Но даже турниры Grand Slam уже не так сильно, как Олимпиада", - приводит слова Новака Olympics.

Напомним, что 38-летний теннисист в Париже завоевал золото в одиночном разряде, победив Карлоса Алькараса в финале.

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