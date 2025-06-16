"Единственное, что сидит у меня в голове": Джокович назвал главную мотивацию в теннисе

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович высказался о своей карьере.

Сербский теннисист заявил, что участие на Олимпиаде-2028 это единственное, что мотивирует его оставаться в спорте.

Читай также: "Она такая одна": легендарный тренер отреагировал на сравнение Гауфф и Серены Уильямс

"Единственное, о чем я сейчас думаю с профессиональной точки зрения — это Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Это единственное, что сидит у меня в голове и дает мотивацию.

И еще — выступления за национальную сборную и турниры Grand Slam. Но даже турниры Grand Slam уже не так сильно, как Олимпиада", - приводит слова Новака Olympics.

Напомним, что 38-летний теннисист в Париже завоевал золото в одиночном разряде, победив Карлоса Алькараса в финале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!