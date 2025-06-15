"Она такая одна": легендарный тренер отреагировал на сравнение Гауфф и Серены Уильямс

Знаменитый тренер Рик Макки дал характеристику американской теннисистке Кори Гауфф. По его мнению, она похожа на старшую из сестер Уильямс.

"Спросили, похожа ли Коко на следующую Серену. Серена – она такая одна. Но она имеет гораздо больше общего с Винус. Быстрая, как газель. Имеет молниеносную реакцию.

Оголенные нервы. Пылающая ярость. Хлесткий форхенд. Пулеметный бэкхенд. И самая главная общая черта – ум чемпионки", – написал Макки в X.

Винус Уильямс завоевала 49 титулов в одиночном разряде, в том числе она 7 раз триумфовала на мэйджорах. Зато Серена Уильямс выиграла 73 титула (23 – Grand Slam). Цифры Гауфф пока скромнее – 10 титулов (2 – на мэйджорах).

Тем временем украинка Марта Костюк получила первую соперницу на Berlin Open.

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