Костюк узнала турнирную сетку в Берлине

Вторая ракетка Украины Марта Костюк готовится стартовать на "полутысячнике" в столице Германии. Начало турнира намечено на 16 июня.

В первом раунде Костюк встретится с американкой Эммой Наварро. Победительница противостояния во втором круге встретится с испанской теннисисткой Паулой Бадосой или немкой украинского происхождения Евой Лыс.

Кроме того, в одной части турнирной сетки с Костюк будут соревноваться американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула, японка Наоми Осака, представительница Австралии Дарья Касасткина и другие. Призовой фонд соревнований составит 1 млн долларов.

This is the draw of the BERLIN TENNIS OPEN by HYLO! 🌱☀️ pic.twitter.com/OcU7UksblB — Berlin Tennis Open (@berlin_tennis) June 14, 2025

К слову, украинка Элина Свитолина снялась с Berlin Open за считанные дни до старта.

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