Свитолина открыла Костюк путь на German Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира серии WTA 500 в столице Германии. Вместо нее в основную сетку соревнований поднялась соотечественница Марта Костюк, сообщает BTU.

Последняя должна была взять старт в квалификации. Однако? теперь она начнет выступления на турнире с 1/16 финала. В прошлом году Костюк не смогла преодолеть первый раунд Берлина.

Тем временем Свитолина решила отложить старт травяного сезона. Тем не менее, первая ракетка Украины запланировала минимум один турнир на траве до Уимблдона. В конце июня украинка отправится в немецкий Бад-Хомбург.

Напомним, ранее американка Кори Гауфф выиграла первый Ролан Гаррос в профессиональной карьере.

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