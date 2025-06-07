Гофф выиграла первый в карьере Ролан Гаррос, переиграв "безфлажную" Сабаленку

В рамках финала Ролан Гаррос встретились "безфлажная" белоруска Арина Сабаленко и представительница США Коко Гофф.

Теннисистки, для каждой из которых этот триумф был бы дебютным на парижских кортах, показали шикарный теннис в первом сете, доведя решение его результата до тай-брейка, где сильнее все же оказалась Сабаленка.

Во второй партии Гофф оказала серьезное преимущество над Ариной, одержав довольно простую победу со счетом 2:6, поэтому судьба титула решалась в третьем сете.

Сценарий развивался похожим образом, впрочем, на этот раз "нейтральная" спортсменка показала большее сопротивление, но это ей не помогло - Коко победила со счетом 4:6 и, в итоге, выиграла сам турнир.

Арина Сабаленка - Коко Гофф (США) 7:6, 2:6, 4:6

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