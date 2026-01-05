Свитолина и Уильямс уступили в парном разряде на старте турнира в Окленде

В понедельник, 5 января, прошел первый раунд парного разряда турнира WTA 250 в Окленде.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с американкой Винус Уильямс сыграли против тандема Александра Эала (Филиппины) и Ива Йович (США).

Матч длился 1 час 30 минут, победу одержала пара Эала и Йович со счетом 7:6 (9:7), 6:1.

В игре украинско-американский дуэт сделал две подачи навылет и допустил четыре двойные ошибки.

Теперь Свитолина и Уильямс вернутся к выступлениям в Окленде уже в одиночном разряде. Украинка, будучи лидером посева, встретится с представительницей Франции Варварой Грачевой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!