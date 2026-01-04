"Надеюсь, Серена не будет ревновать": Винус Уильямс - об игре в паре со Свитолиной

Семикратная чемпионка и 14-я ракетка мира поделились ожиданиями от игры в паре.

Украинская теннисистка Элина Свитолина начинает сезон парным матчем с Винус Уильямс, накануне они дали совместное интервью.

Добавим, что в первом круге турнира в Окленде они встретятся с Александрой Эалой и Ивой Йович, матч состоится в понедельник, 5 января.

"Я играю в паре со Свитолиной. Мы всегда были соперницами, но наконец-то оказались в одной команде. Надеюсь, Серена не будет ревновать. Сила Элины, в умении бороться. Мы обе не играем в парные турниры каждый день, но думаю, сможем объединить наши навыки из одиночных матчей и заставить это работать", — сказала семикратная чемпионка Больших шлемов.

В свою очередь Свитолина поделилась мыслями о своей партнерше:

Играть вместе с такой легендой - большая привилегия, и завтра я постараюсь выложиться на максимум, чтобы победить.

Также украинка и американка ответили на вопрос, придумали ли уже какое-нибудь крутое прозвище для своей пары.

Свитолина: "Пока нет (смеется). Думаю, мы подумаем об этом позже".

Винус: "Пока у нас его нет. Сначала нужно одержать хотя бы одну победу - тогда у нас будет какое-то название. Будем иметь это в виду".

