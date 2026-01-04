iSport.ua
Русский Українська

"Надеюсь, Серена не будет ревновать": Винус Уильямс - об игре в паре со Свитолиной

Семикратная чемпионка и 14-я ракетка мира поделились ожиданиями от игры в паре.
Вчера, 09:50       Автор: Валентина Чорноштан
Винус Уильямс и Элина Свитолина / Getty Images
Винус Уильямс и Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина начинает сезон парным матчем с Винус Уильямс, накануне они дали совместное интервью.

Добавим, что в первом круге турнира в Окленде они встретятся с Александрой Эалой и Ивой Йович, матч состоится в понедельник, 5 января.

"Я играю в паре со Свитолиной. Мы всегда были соперницами, но наконец-то оказались в одной команде. Надеюсь, Серена не будет ревновать. Сила Элины, в умении бороться. Мы обе не играем в парные турниры каждый день, но думаю, сможем объединить наши навыки из одиночных матчей и заставить это работать", — сказала семикратная чемпионка Больших шлемов.

В свою очередь Свитолина поделилась мыслями о своей партнерше:

Играть вместе с такой легендой - большая привилегия, и завтра я постараюсь выложиться на максимум, чтобы победить.

Также украинка и американка ответили на вопрос, придумали ли уже какое-нибудь крутое прозвище для своей пары.

Свитолина: "Пока нет (смеется). Думаю, мы подумаем об этом позже".

Винус: "Пока у нас его нет. Сначала нужно одержать хотя бы одну победу - тогда у нас будет какое-то название. Будем иметь это в виду".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винус Уильямс Елина Свитолина

Статьи по теме

Свитолина и Уильямс уступили в парном разряде на старте турнира в Окленде Свитолина и Уильямс уступили в парном разряде на старте турнира в Окленде
Свитолина образовала дуэт с легендой в парном разряде Окленда Свитолина образовала дуэт с легендой в парном разряде Окленда
Стала известна сетка турнира WTA 250 в Окленде Стала известна сетка турнира WTA 250 в Окленде
Винус получила wild card на Australian Open Винус получила wild card на Australian Open

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: два матча кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Свитолина выбыла из парного разряда, дальше - одиночний
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
просмотров

Последние новости

Европа12:28
Манчестер Юнайтед отправил в отставку главного тренера
НХЛ12:25
50 очков в овертаймах. Новый рекорд Кросби в регулярных матчах НХЛ
НБА11:57
Форвард Клипперс снова травмировал колено
Европа11:30
Лидс подтвердил трагическую гибель болельщика перед матчем с Ман Юнайтед
Теннис10:50
Свитолина выбыла из парного разряда, дальше - одиночний
Теннис10:37
Свитолина и Уильямс уступили в парном разряде на старте турнира в Окленде
НХЛ09:19
НХЛ: Флорида обыграла Колорадо, Чикаго справился с Вегасом
НБА08:56
НБА: Кливленд уступил Детройту, Бруклин обыграл Денвер
Европа08:27
Украинцы зажгли на Балеарах. Оценки Ваната и Цыганкова
Европа07:59
Манчестер Сити потерял Гвардиола по ходу матча с Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK