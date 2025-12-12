iSport.ua
Футбол і кіберспорт: у Житомирі пройшов перший PUBSTOMP

Полісся за підтримки GGBET організував спільний перегляд матчів CS2.
Сегодня, 19:45       Автор: Игорь Мищук

Цього тижня українські вболівальники спостерігають за останнім туром УПЛ у 2025 році. Водночас у Будапешті палають пристрасті навколо фінального Major року з CS2, що підсумує кіберспортивний сезон. 

ФК "Полісся" за підтримки офіційного спонсора, букмекерського бренду GGBET, об’єднав фанів футболу та кіберспорту та організував PUBSTOMP - спільний перегляд матчів CS2 у зірково-фанатському складі.

Такі події є частиною сучасної фанатської культури в усьому світі, і цього разу вперше захід такого формату пройшов у Житомирі. Вболівальники мали змогу відчути себе частиною житомирської "зграї", розділяючи емоції від матчів у компанії футболістів "Полісся".

Трансляція супроводжувалася живими коментарями ведучих, тематичними інтерактивами і неформальним спілкуванням, де фани могли ставити запитання гравцям житомирської команди. Від клубу на захід завітали півзахисник Олександр Назаренко, захисник Едуард Сарапій та нападник Микола Гайдучик.

Формат оцінили й самі футболісти. Кажуть - приємно бачити вболівальників не лише на трибунах, а й у такій теплій атмосфері. 

"Такі заходи зближають вболівальників з футболістами, з командою, тому потрібно побільше проводити такого" , - Микола Гайдучик.

PUBSTOMP від ФК "Полісся" за підтримки GGBET дозволив об’єднати футбольну та кіберспортивну спільноти навколо спільних емоцій - перегляду матчів і підтримки улюблених команд. Такі івенти розвивають фанатську культуру та створюють простір для комунікації між футболістами та вболівальниками.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

