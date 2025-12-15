iSport.ua
Победа Бенфики без яркого вклада украинцев. Оценки Трубина и Судакова

Украинцы получили одни из самых низких оценок.
Сегодня, 12:27       Автор: Валентина Чорноштан
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Бенфика в рамках 14-го тура чемпионата Португалии разгромила Морейренсе со счётом 4:0.

Украинцы в составе лиссабонской команды вышли в стартовом составе: Анатолий Трубин отыграл 90 минут, а Георгий Судаков - 77 минут.

За полный матч украинский голкипер 26 раз коснулся мяча, совершил 2 сейва (один - после удара из пределов штрафной площади), выполнил 4 подбора, отдал 14 точных передач из 21 попытки (67%) и допустил 7 потерь.

В свою очередь полузащитник Бенфики 41 раз коснулся мяча, один раз пробил по воротам (из пределов штрафной площади - удар был заблокирован), упустил один голевой момент, выиграл 4 дуэли из 11 (36%), отдал 21 точную передачу из 24 попыток (84%), дважды обыграл соперника из четырёх попыток дриблинга (50%), совершил 4 подбора, заблокировал один удар, заработал на себе 2 фола, один раз нарушил правила и допустил 13 потерь.

По итогам встречи Трубин получил оценку 6,7 балла, а Судаков - 6,5 балла от SofaScore. Портал WhoScored оценил действия голкипера и полузащитника в 7,0 балла.

