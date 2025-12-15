iSport.ua
Русский Українська

Тренер Беринчика включился в подготовку Джошуа

Голуб контролирует подготовку к встрече с блогером.
Сегодня, 14:49       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Тренер экс-чемпиона мира в лёгком весе Дениса Беринчика Егор Голуб тренирует Энтони Джошуа.

В последнем видео британского боксера было видно, что Егор Голуб контролирует тренировочный процесс Джошуа.

Также с бывшим британским чемпионом в супертяжёлом весе работает тренер Александра Усика по физической подготовке Якуб Хицки. Добавим, что тренировочный лагерь проходит в Испании.

Поединок против Джейка Пола состоится 19 декабря в Майами.

А Тайсон Фьюри назвал своего фаворита в бою Пол - Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джоуша

Статьи по теме

Джейк Пол назвал возможный раунд окончания боя с британским супертяжем Джейк Пол назвал возможный раунд окончания боя с британским супертяжем
Пол - о бою с Джошуа: "Он рассыплется, если пропустит удары" Пол - о бою с Джошуа: "Он рассыплется, если пропустит удары"
Промоутер Уоррен раскрыл условия боя Фьюри с Джошуа Промоутер Уоррен раскрыл условия боя Фьюри с Джошуа
Джейк Пол отреагировал на совместные тренировки Джошуа и Усика Джейк Пол отреагировал на совместные тренировки Джошуа и Усика

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слэм-данк Хейса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слэм-данк Хейса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Европа17:03
Манчестер Сити следит за 26-летним защитником Тоттенхэма
Европа16:39
Барселона может расстаться с правым защитником
Другие страны16:05
Опытный бразильский защитник ищет новый вызов в Европе
Формула 115:42
Известно, когда Ауди официально представит болид Формулы-1
Украина15:12
Дарио Срна подвел итоги первой части сезона Шахтера
Игровые14:59
Трехкратный MVP Супербоула порвал "кресты"
Бокс14:49
Тренер Беринчика включился в подготовку Джошуа
НХЛ14:30
Вратарь Каролины повторил клубный рекорд
Европа14:24
Ротация в Реале. Украинский голкипер может дебютировать в Кубке Испании
Украина13:56
Лучший бомбардир Зари может остаться в клубе до 2027 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK