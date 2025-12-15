Тренер Беринчика включился в подготовку Джошуа

Голуб контролирует подготовку к встрече с блогером.

Тренер экс-чемпиона мира в лёгком весе Дениса Беринчика Егор Голуб тренирует Энтони Джошуа.

В последнем видео британского боксера было видно, что Егор Голуб контролирует тренировочный процесс Джошуа.

Также с бывшим британским чемпионом в супертяжёлом весе работает тренер Александра Усика по физической подготовке Якуб Хицки. Добавим, что тренировочный лагерь проходит в Испании.

Поединок против Джейка Пола состоится 19 декабря в Майами.

А Тайсон Фьюри назвал своего фаворита в бою Пол - Джошуа.

