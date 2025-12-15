iSport.ua
Лучший бомбардир Зари может остаться в клубе до 2027 года

Cохраняет лидера атаки.
Сегодня, 13:56       Автор: Валентина Чорноштан
Филипп Будковский / Instagram
Филипп Будковский / Instagram

Заря собирается продлить контракт Филиппа Будковского.

Форвард луганской команды имеет контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона, однако Заря намерена продлить соглашение с капитаном.

Отмечается, что 33-летний футболист и руководство клуба находятся на завершающей стадии переговоров. По новому контракту он пробудет в Заре до лета 2027 года, при этом в соглашении будет пункт о возможности продления ещё на один год.

В текущем сезоне Будковский сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

К слову, тренер Шахтера прокомментировал усиление команды нигерийским полузащитником.

