Лучший бомбардир Зари может остаться в клубе до 2027 года

Заря собирается продлить контракт Филиппа Будковского.

Форвард луганской команды имеет контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона, однако Заря намерена продлить соглашение с капитаном.

Отмечается, что 33-летний футболист и руководство клуба находятся на завершающей стадии переговоров. По новому контракту он пробудет в Заре до лета 2027 года, при этом в соглашении будет пункт о возможности продления ещё на один год.

В текущем сезоне Будковский сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

