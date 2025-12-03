iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Три ключевых игрока Зари получат новые соглашения

Луганский клуб близок к подписанию хавбека из Сьерра-Леоне.
Вчера, 16:25       Автор: Валентина Чорноштан
Заря / Getty Images
Заря / Getty Images

Луганская Заря собирается продлить контракты трем игрокам и подписать хавбека.

Клуб предложил продлить соглашения защитнику Роману Вантуху, нападающему Пилипу Будковскому и полузащитнику Петару Мичину, текущие контракты которых истекают летом 2026 года.

Также украинская команда нацелилась на хавбека из Сьерра-Леоне. Все вопросы по его переходу уже решены, однако имя будущего легионера пока неизвестно.

На данный момент Заря занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что  Динамо заинтересовано в покупке голкипера Зари.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск

Статьи по теме

УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
Полесье лидер по "сухим" матчам в УПЛ Полесье лидер по "сухим" матчам в УПЛ
Заря минимально обыграла Рух Заря минимально обыграла Рух
Будковский вырвал для Зари ничью в матче с Динамо Будковский вырвал для Зари ничью в матче с Динамо

Видео

ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка
ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Реал попытается наблизиться к Барсе, Малиновский против бывшей команды
просмотров

Последние новости

Европа00:42
Эмери установил клубный рекорд Астон Виллы
Европа00:17
Лидс дома уверенно разбил Челси
Европа00:16
Ливерпуль сумел спастись в матче с Сандерлендом
Вчера, 23:58
Европа23:58
Жирона неожиданно уступила в Кубке Испании клубу из третьего дивизиона
Европа23:45
Бавария не без труда одолела Унион в Кубке Германии
Европа23:07
Брентфорд с Ярмолюком без шансов уступил Арсеналу
Формула 122:33
Хюлькенберг показал шлем на юбилейную гонку в Формуле-1
Европа21:50
Реал с дублем Мбаппе разбил Атлетик
Европа21:15
Наполи только в серии пенальти смог пройти Кальяри в Кубке Италии
Другие20:22
Украинская чемпионка Европы получила росийский паспорт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK