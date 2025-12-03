Три ключевых игрока Зари получат новые соглашения

Луганский клуб близок к подписанию хавбека из Сьерра-Леоне.

Луганская Заря собирается продлить контракты трем игрокам и подписать хавбека.

Клуб предложил продлить соглашения защитнику Роману Вантуху, нападающему Пилипу Будковскому и полузащитнику Петару Мичину, текущие контракты которых истекают летом 2026 года.

Также украинская команда нацелилась на хавбека из Сьерра-Леоне. Все вопросы по его переходу уже решены, однако имя будущего легионера пока неизвестно.

На данный момент Заря занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовано в покупке голкипера Зари.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!