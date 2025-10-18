iSport.ua
Будковский вырвал для Зари ничью в матче с Динамо

Столичный клуб в очередной раз потерял очки.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Заря - Динамо / upl.ua
Заря - Динамо / upl.ua

В субботу, 18 октября, Заря принимала Динамо в рамках 9-го тура УПЛ.

Команда начали матч очень активно, размениваясь моментами. Уже на 12-й минуте мяч чуть не залетел в ворота Сапутина рикошетом от Джордана.

Сразу после этого Динамо забило, но прежде был зафиксирован фол в атаке. Вскоре обоим киперам пришлось показать свой класс, и в итоге на перерыв команды ушли при ничейном счете.

На старте тайма Сапутин снова спас свою команду, но на 62-й минуте кипер был бессилен против удара Буяльского. После гола гости надавили еще сильнее, однако больше вратарь Зари не ошибался.

А на 84-й минуте Будковский идеально сыграл в штрафной, сравняв счет и подарив своей команде хотя бы одно очко.

Статистика матча Заря - Динамо девятого тура чемпионата Украины

Заря - Динамо 1:1
Голы: Будковский, 84 - Буяльский, 61

Владение мячом: 43% - 51%
Удары: 8 - 13
Удары в створ: 6 - 10
Угловые: 3 - 11

Заря: Сапутин – Жуниньо, Янич, Джордан, Пердута – Вантух (Дрышлюк, 90+3), Кушниренко, Попара (Мичин, 75), Слесар (Башич, 75) – Будковский (Горбач, 90+1), Андушич

Динамо: Нещерет – Вивчаренко, Тиаре, Попов, Караваев – Михайленко, Огундана, Буяльский (Ярмоленко, 82), Пихаленок (Бражко, 72), Волошин (Кабаев, 82) – Герреро (Бленуце, 72)

Предупреждения: Жуниньо, Кушниренко - Волошин, Михайленко

