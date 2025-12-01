Полесье лидер по "сухим" матчам в УПЛ

Накануне прошёл матч в рамках УПЛ, в котором Полесье сыграло против Зари.

Житомирская команда без проблем разобралась с луганским клубом, матч завершился со счётом 2:0.

Для Полесья эта игра стала 10-й в сезоне 2025/26 в чемпионате Украины, в которой команда сыграла "на ноль".

Теперь подопечные Руслана Ротаня делят позицию вместе с ЛНЗ по количеству матчей "на ноль", ведь обе команды провели по 14 встреч в текущей кампании и не пропускали в 4 играх.

Посмотреть статистику матча Полесье – Заря можно здесь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!