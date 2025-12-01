iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Полесье лидер по "сухим" матчам в УПЛ

Догнали ЛНЗ.
Вчера, 07:47       Автор: Валентина Чорноштан
Полесье / Getty Images
Полесье / Getty Images

Накануне прошёл матч в рамках УПЛ, в котором Полесье сыграло против Зари.

Житомирская команда без проблем разобралась с луганским клубом, матч завершился со счётом 2:0.

Для Полесья эта игра стала 10-й в сезоне 2025/26 в чемпионате Украины, в которой команда сыграла "на ноль".

Теперь подопечные Руслана Ротаня делят позицию вместе с ЛНЗ по количеству матчей "на ноль", ведь обе команды провели по 14 встреч в текущей кампании и не пропускали в 4 играх.

Посмотреть статистику матча Полесье – Заря можно здесь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск Полесье Житомир ФК ЛНЗ

Статьи по теме

УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
Шахтер заключил сделку с лучшим бомбардиром ЛНЗ - СМИ Шахтер заключил сделку с лучшим бомбардиром ЛНЗ - СМИ
Гендиректор Полесья рассказал о лимитах на трансферы клуба Гендиректор Полесья рассказал о лимитах на трансферы клуба
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025 Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: топ-клубы УПЛ играют сегодня против Полтавы и Кривбасса
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа23:21
Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Бокс22:48
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Кривбассом в УПЛ
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Украина21:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Украина21:20
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Бокс20:58
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK