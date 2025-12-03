iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сотня голов Полесья. Назаренко записал своё имя в историю клуба

Исторический момент для "волков".
Вчера, 17:19       Автор: Валентина Чорноштан
Полесье / Getty Images
Полесье / Getty Images

Полузащитник Полесья Александр Назаренко стал автором 100-го гола "волков".

В матче между Полесьем и Зарей полузащитник сумел забить гол, тем самым помог житомирской команде обыграть луганский клуб со счетом 2:0.

Официальный аккаунт Полесья добавил, что 47 голов житомиряне забили дома и 53 — в выездных матчах.

Также "волки" упомянули авторов предыдущих юбилейных голов:

1 — Бенни Маккуано;
25 — Филипп Будковский;
50 — Алексей Гуцуляк;
75 — Факундо Батиста;
100 — Александр Назаренко.

К слову, Заря продлевает контракты своим ключевым игрокам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье Житомир

Статьи по теме

УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
Полесье лидер по "сухим" матчам в УПЛ Полесье лидер по "сухим" матчам в УПЛ
Гендиректор Полесья рассказал о лимитах на трансферы клуба Гендиректор Полесья рассказал о лимитах на трансферы клуба
Главный тренер Полесье подытожил ситуацию в команде после 7 туров УПЛ Главный тренер Полесье подытожил ситуацию в команде после 7 туров УПЛ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка
ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Реал попытается наблизиться к Барсе, Малиновский против бывшей команды
просмотров

Последние новости

Европа00:42
Эмери установил клубный рекорд Астон Виллы
Европа00:17
Лидс дома уверенно разбил Челси
Европа00:16
Ливерпуль сумел спастись в матче с Сандерлендом
Вчера, 23:58
Европа23:58
Жирона неожиданно уступила в Кубке Испании клубу из третьего дивизиона
Европа23:45
Бавария не без труда одолела Унион в Кубке Германии
Европа23:07
Брентфорд с Ярмолюком без шансов уступил Арсеналу
Формула 122:33
Хюлькенберг показал шлем на юбилейную гонку в Формуле-1
Европа21:50
Реал с дублем Мбаппе разбил Атлетик
Европа21:15
Наполи только в серии пенальти смог пройти Кальяри в Кубке Италии
Другие20:22
Украинская чемпионка Европы получила росийский паспорт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK