Динамо интересуется голкипером клуба УПЛ – СМИ

Киевское Динамо заинтересовалось голкипером луганской Зари, сообщает Динамомания.

В сферу интересов "столичного" клуба попал 22-летний Александр Сапутин. Его контракт с луганской командой рассчитан до лета 2028 года.

В этом сезоне вратарь отыграл в десяти матчах УПЛ, в которых пропустил 8 голов и 4 раза сохранил ворота сухими.

Ранее Сапутин выступал за Днепр U17.

ISPORT представляет календарь поединков киевского Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!