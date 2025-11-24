iSport.ua
Динамо интересуется голкипером клуба УПЛ – СМИ

Следит за 22-летним вратарем.
Вчера, 14:45       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Сапутин / Getty Images
Киевское Динамо заинтересовалось голкипером луганской Зари, сообщает Динамомания.

В сферу интересов "столичного" клуба попал 22-летний Александр Сапутин. Его контракт с луганской командой рассчитан до лета 2028 года.

В этом сезоне вратарь отыграл в десяти матчах УПЛ, в которых пропустил 8 голов и 4 раза сохранил ворота сухими.

Ранее Сапутин выступал за Днепр U17.

