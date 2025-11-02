Заря минимально обыграла Рух

В воскресенье, 2 ноября, Заря принимала дома Рух в рамках одиннадцатого тура УПЛ.

Первый тайм оказался довольно ярким. Команды смело шли вперед, размениваясь моментами, но вскоре Заря забила после углового.

Почти сразу же луганская команда забила вновь, но гол бы не засчитан. Тогда уже гости получили свой шанс, но Сапутин отбил пенальти в исполнении Притулы.

Еще один шанс отыграться львовяне получили на старте второго тайма, но Рунич не попал в ближний угол ворот. После этого инициатива перешла к Заре, но Герета действовал уверенно и не позволил больше забить. В итоге матч так и завершился минимальной победой Зари.

Заря - Рух 1:0

Гол: Попара, 27

Заря: Сапутин – Жуниор Рейс, Янич, Джордан, Малыш (Руан, 75) – Кушниренко, Попара (Башич, 64), Андушич (Будковский, 90+4) – Вантух, Горбач (Саленко, 64), Слесар.

Рух: Герета – Роман, Холод, Слюбик, Копина – Пидгурский (Рейляну, 84) , Клайвер (Квасница, 62), Эдсон (Сапуга, 71), Притула (Слюсар, 61), Рунич (Алмазбеков, 84) – Фаал.

